Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ekonomisi tarihi başarılara imza attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek’te düzenlenen Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Türkiye ile Kırgızistan arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Yılmaz, “Asıl sermaye ve zenginlik soydaşlıktan gelen kardeşlik ruhudur. Birbirimizin gücüne güç katarak ilişkilerimizi geleceğe taşıma gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye tarihi başarılara imza attı”

Türkiye’nin zorlu jeopolitik ve ekonomik sınamalara rağmen önemli mesafeler kat ettiğini belirten Yılmaz, “Türkiye ekonomisi cumhuriyet tarihinin en yüksek milli gelir ve ihracat seviyelerine ulaşarak tarihi başarılara imza atmıştır. Satın alma gücü paritesinde Türkiye 12. büyük ekonomi konumundadır” dedi.

İhracatta hedef 274 milyar dolar

Yılmaz, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın son 22 yılda 7,5 kat artışla büyük bir başarı gösterdiğini kaydederek, “2025 yılında mal ihracatımızın 274 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla mal ve hizmet ihracatımızın toplamda 390 milyar doların üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Sadece turizmden bu yıl 64 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

2028 hedefi: 1,9 trilyon dolar ekonomi

Türkiye’nin gelecek yıllara dair hedeflerine de değinen Yılmaz, “2028 yılında toplam ekonomik büyüklüğümüzü 1,9 trilyon dolara çıkarmayı, kişi başı gelirimizi ise 21 bin dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Mal ihracatımızın 300 milyar doları geçtiği, hizmet ihracatımızın 150 milyar doları aştığı, turizm gelirlerimizin ise 75 milyar dolara ulaştığı bir tabloyu hedefliyoruz” dedi.

Yılmaz, enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının sağlanması ve işsizliğin düşürülmesinin de hükümetin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Kırgızistan ile ticari işbirliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk iş insanlarının Kırgızistan’daki yatırımlarının 2 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, mevcut yatırımların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Yılmaz, “Mevcut şirketler ne kadar memnun olursa yeni yatırımları da o kadar çekecektir. Bu yatırımlar Kırgız halkına yeni iş ve refah imkânları sunacaktır” değerlendirmesinde bulundu.