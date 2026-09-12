Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye’nin milli geliri 1,8 trilyon dolara ulaşacak

Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, Osmaniye'nin hem sanayi hem de tarım alanında Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini söyledi. Ekonomi ve siyaset arasında bir bağlantının olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmuyor. Türkiye son 23 yılda siyasi istikrarı yakaladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir siyasi istikrar yakaladık ve bugün bu noktalara gelebildiysek Türkiye olarak bu sayede geldik. Bundan 23 sene önce sadece 238 milyar dolar yıllık üretim yapabilen bir ülkeydik. Milli gelirimiz o kadardı. Bu sene Allah'ın izniyle 1,8 trilyon dolar seviyesine ulaşacağız. İhracatımız 280 milyar doları şu anda bulmuş durumda. Yıl sonunda daha da yüksek olacak."

Mal ve hizmet ihracatımızın değeri 400 milyar doların üzerinde

Turizm gelirlerinin bu yıl 65 milyar doları bulacağını ifade eden Yılmaz, Körfez'deki hadiselere rağmen bu rakamın küçümsenemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının toplanıldığında bu sene 400 milyar doları aşacağını anlatan Yılmaz, "Bakın 2002'de milli gelir 238'di. Şu anda sadece mal ve hizmet ihracatımızın değeri 400 milyar doların üzerinde. Bu yolda devam edeceğiz." diye konuştu.