Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Orta Vadeli Programı açıklayacak

Ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğindeki OVP yarın açıklanacak. Programda enflasyon, büyümeye yönelik politikalar, yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor.

2026-2028 dönemini kapsayan OVP yarın belli oluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın düzenleyecekleri basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritalarını şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacaklarını belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.

Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

OVP ile makroekonomik politikaların belirlenmesi, temel ekonomik büyüklüklerin, gelir-gider tahminlerinin, bütçe dengesi ve borçlanma durumunun ortaya konulması amaçlanıyor. OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini gösteriyor.

Mevcut OVP'deki hedefler

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için yüzde 17,5, 2026 için yüzde 9,7, 2027 için yüzde 7 olması öngörülmüştü. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'te yüzde 3,1, program dönemi sonunda ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştı. Söz konusu programda, işsizlik oranının 2025 hedefi yüzde 9,6, 2026 yılı için yüzde 9,2 ve 2027 için yüzde 8,8 olması hedeflenmişti.

İhracatın, bu yıl sonunda 279,6 milyar dolar, 2026'da 296,1 milyar dolar, program sonunda 319,6 milyar dolar olması hedefi konulmuştu. İthalatın ise 2025'te 369 milyar dolar, gelecek yıl 390,6 milyar dolar, 2027'de de 417,5 milyar dolar olması öngörülmüştü.