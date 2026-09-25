Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yatırımların tamamlanma süresi 3-4 yıla indi

Yılmaz, il programı kapsamında, Fırat Üniversitesi Yeni Hastane Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde en güçlü ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, bugün 1521 hastanenin hizmet verdiğini, nitelikli yatak sayısının 184 bine, yoğun bakım yatak sayısının ise 48 bine ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtıklarını, 13'ünün de devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "İnşallah onlar da hizmete girdiğinde 40 sayısını bulacağız. 41 kere maşallah diyoruz bu hastanelerimize. Bunlardan biri de Elazığ Şehir Hastanemiz. İyi ki böyle bir hastanemiz var. Depremle birlikte bu hastanelerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Yılmaz, sağlık sisteminin sadece vatandaşlara şifa dağıtmakla kalmadığına, ülkeye milyarlarca dolar gelir kazandırır hale geldiğine dikkati çekerek, "İnşallah önümüzdeki dönem sağlık endüstrilerini de daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Savunma sanayinde nasıl bir devrim yaptıysak, kamu alım gücünü kullanarak çok önemli bir ilerleme sağladıysak, sağlık endüstrilerinde, ilaç ve tıbbi cihazlarda da bu gelişmeleri sağlamaya kararlıyız. Belli adımlar attık, daha ileri adımlar da atacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, AK Parti iktidara geldiğinde tüm yatırımların ortalama tamamlanma süresinin 10 yılın üstünde olduğunu, bunu 3-4 yıla kadar düşürdüklerini dile getirerek, yeni hastanenin 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.