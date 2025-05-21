Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonda 20’li rakamları konuşmaya başlayacağız

Yılmaz, Beyaz TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Enflasyonla ilgili hedefte bir sapma oldu mu?" sorusuna karşılık, Türkiye'nin güçlü bir programı olduğunu, bu programın da ana çerçevesinin bulunduğunu ifade etti.

Zaman zaman belirli nedenlerle bu programın kısa vadeli etkilenebildiğini belirten Yılmaz, "Önemli olan programın ana gidişatıdır, ana istikametidir. Orada kesinlikle bir sapma söz konusu değil." dedi.

Geçen yıl mayısta enflasyonun yüzde 75,5 olduğunu, bu oranın geçen ay 37,9'a düştüğünü dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Neredeyse yarı yarıya enflasyon oranı düştü. Bazen karıştırılıyor yani bu fiyatların geriye gitmesi değil elbette, artış oranının azalması. Dolayısıyla fiyatlardaki artış oranı da çok ciddi anlamda yarı yarıya. Son 11 aya baktığınızda her ay bir düşüş gerçekleşti. 11 ay kesintisiz şekilde yıllık bazda düşüşleri oldu.

Bugün geldiğimiz noktada 37,9. ÜFE'de düşüş daha çarpıcı, geçen yıl mayısta 57,7'ymiş, son açıklanan 22,5. Üretici enflasyonu dediğimiz, maliyet enflasyonu dediğimiz enflasyon daha da hızlı düşmüş. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz bu trendin devam edeceğini öngörüyoruz. Yıl sonunda artık 20'li rakamları konuşmaya başlayacağız. Gelecek yıllar geldiğimizde artık çok daha düşük rakamlara doğru gideceğiz. Tek haneli rakamlara yeniden ulaşana kadar kararlı şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz."

Yılmaz, sadece para politikalarıyla değil, gıda arzını artırıcı uygulamalara da öncelik vereceklerini ifade etti.

Yıl sonuna doğru deprem yükünün hafifleyeceğini ve sosyal konuta yoğunlaşacaklarını belirten Yılmaz, enerji, demir yolları gibi konularda yapılacak politikalarla programı devam ettireceklerini söyledi.

"Son 1-2 haftadır rezervlerde tekrar toparlanma görüyoruz"

Kredi Risk Primi (CDS) konusuna değinen Yılmaz, ekonomik gelişmeleri sadece iç siyasette hadiselerle izah etmeye çalışanlar olduğunu, ancak bunun doğru olmadığını dile getirdi.

Yılmaz, 20 Mayıs'ta CDS'nin 294'e kadar gerilediğini, Türkiye'nin artık normalleşme sürecine girdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Rezervlerde de aynı trendi görüyoruz. 2 Mayıs'ta 138,5 milyar dolar oldu rezervlerimiz geriledi bir miktar ama. Son 1-2 haftadır rezervlerde de tekrar toparlanma süreci görüyoruz. 9 Mayıs'ta 144,3 milyar dolar brüt rezervlerimiz, artış eğilimine girdi tekrar. Bir süre düşüş eğilimi, o sokakları karıştırmaları, Trump etkisi, bunun getirdiği rezerv azalması oldu.

Ama çok şükür Merkez Bankamız bu süreci gayet iyi yönetti ve Türkiye döviz kuru piyasalarında büyük oynaklıklar yaşamadan bu süreci atlatmış oldu. Şimdi normalleşme ve geri dönüş süreci başlamış durumda. Bu hafta henüz rakamlara yansımış değil son hafta ama son haftada da yine rezervlerin arttığını piyasalardan, rakamlardan biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye tekrar rezervlerini geliştiren bir ülke konumunda. CDS oranları da aşağı doğru iniş trendinde. Bu bir süre daha alacaktır elbette."