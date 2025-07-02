Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi hedefliyoruz

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, ekonomideki genel görünüm ve enflasyonla mücadele süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, ekonomide dengeli büyümenin hedeflendiğini vurgulayarak, "Dünyadaki olumsuz koşullara rağmen Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında büyüdü. Büyüme ve istihdamda olumlu bir tablo görüyoruz. Merkez Bankası rezervleri ise 155 milyar doları aşarak yükseliş eğilimini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelenin sürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Enflasyon, hükümetimizin birinci önceliği. Son 12 ayda yıllık enflasyon 40 puanın üzerinde düştü. Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi hedefliyoruz. 2026 yılında ise tek haneli oranlara ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

ÖTV artışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Bir değerlendirme süreci yapılıyor. Maliye politikasıyla enflasyona nasıl katkı yapıldığına bakılıyor. Bu henüz tam karara bağlanmış değil. Yarın enflasyon oranı ortaya çıktıktan sonra son bir değerlendirme ile karar verilecektir.” diye konuştu.