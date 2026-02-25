Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: YOİKK’te 26 eylemin yüzde 50’si tamam
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında yürütülen 39 eylemin önemli bölümünde ilerleme sağlandığını belirterek, “Şubat itibarıyla 9 eylemi tamamladık, 26 eylemde yüzde 50’nin üzerinde ilerleme kaydettik” dedi.
Nagihan KALSIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik reformların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımlarda pozitif ayrıştığını söyledi. Yılmaz, “Küresel belirsizliklere rağmen ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 13,1 milyar dolara ulaşarak yatırım ortamımıza duyulan güveni ortaya koydu” dedi. Yılmaz, 2026 yılının ilk Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında yaptığı konuşmada, yatırım ortamını daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu hale getirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
324 öncelikli yatırım konusu belirlendi
YOİKK kapsamında açıklanan 2025–2026 Eylem Planı’nda yer alan 39 eylemden önemli bölümünde ilerleme sağlandığını belirten Yılmaz, “Şubat ayı itibarıyla 9 eylemi tamamladık, tamamlanan eylemlerle birlikte 26 eylemde yüzde 50’nin üzerinde tamamlanma oranına eriştik” dedi. YOİKK’nin 25 yıllık birikimiyle kamu ve özel sektör arasında kurumsal bir istişare platformu oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, “Özel sektör temsilcilerimizin katkılarıyla yatırım ortamımızın öngörülebilir ve rekabetçi yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Reform adımları kapsamında KOBİ tanımının güncellendiğini belirten Yılmaz, “KOBİ olmak için gerekli net satış hasılatı veya bilanço limiti 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltildi” dedi. Sanayi alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ise 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi alanının yatırım alanı olarak ilan edildiğini açıklayan Yılmaz, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 81 il için 324 öncelikli yatırım konusunun belirlendiğini ifade etti.
5G, yeşil dönüşüm ve enerji yatırımlarında yeni adımlar
Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli düzenlemeler hayata geçirildiğini belirten Yılmaz, “5G altyapısına yönelik yetkilendirme ihalesini gerçekleştirdik, işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirledik” dedi. Enerji alanında da yeni düzenlemeler yapıldığını ifade eden Yılmaz, lisanssız elektrik üretiminde kapasite sınırlamalarının kaldırıldığını ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik sağlandığını söyledi. Sanayide yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sistemi’nin devreye alındığını belirten Yılmaz, Türkiye Yeşil Taksonomisi ve karbon piyasasına yönelik altyapı çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.
Türkiye doğrudan yatırımlarda pozitif ayrıştı
Küresel yatırım akımlarında dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin güçlü performans gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, “2025 yılında ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı yüzde 12,2 artışla 13,1 milyar dolara ulaştı. Toptan ve perakende ticaret yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken, imalat sektörü yüzde 31, bilgi ve iletişim sektörü ise yüzde 14 pay aldı” dedi.
KOBİ’lere 100 milyar TL’lik yeni paket
Reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar atıldığını belirten Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan imalat sanayiine yönelik 100 milyar TL büyüklüğündeki finansman paketi ile özellikle KOBİ’lerimizin desteklenmesini hedefliyoruz” dedi. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirten Yılmaz, “İstikrarlı bir ortamda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.