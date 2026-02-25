Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: YOİKK’te 26 eylemin yüzde 50’si tamam

Nagihan KALSIN

Cumhurbaşkanı Yardım­cısı Cevdet Yılmaz, ya­tırım ortamının güçlen­dirilmesine yönelik reformla­rın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımlarda pozitif ayrıştığını söyledi. Yılmaz, “Kü­resel belirsizliklere rağmen ül­kemize gelen uluslararası doğ­rudan yatırım tutarı 13,1 milyar dolara ulaşarak yatırım orta­mımıza duyulan güveni ortaya koydu” dedi. Yılmaz, 2026 yı­lının ilk Yatırım Ortamını İyi­leştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında yaptığı konuşmada, yatırım ortamını daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu hale getirmeye yönelik çalışmaların sürdüğü­nü ifade etti.

324 öncelikli yatırım konusu belirlendi

YOİKK kapsamında açıkla­nan 2025–2026 Eylem Planı’n­da yer alan 39 eylemden önemli bölümünde ilerleme sağlandı­ğını belirten Yılmaz, “Şubat ayı itibarıyla 9 eylemi tamamladık, tamamlanan eylemlerle bir­likte 26 eylemde yüzde 50’nin üzerinde tamamlanma oranı­na eriştik” dedi. YOİKK’nin 25 yıllık birikimiyle kamu ve özel sektör arasında kurumsal bir istişare platformu oluşturdu­ğunu vurgulayan Yılmaz, “Özel sektör temsilcilerimizin kat­kılarıyla yatırım ortamımızın öngörülebilir ve rekabetçi ya­pısını güçlendirmeyi hedefli­yoruz” ifadelerini kullandı.

Re­form adımları kapsamında KO­Bİ tanımının güncellendiğini belirten Yılmaz, “KOBİ olmak için gerekli net satış hasılatı veya bilanço limiti 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yüksel­tildi” dedi. Sanayi alanlarının genişletilmesine yönelik çalış­malar kapsamında ise 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 ye­ni sanayi alanının yatırım alanı olarak ilan edildiğini açıklayan Yılmaz, Yerel Kalkınma Ham­lesi Programı kapsamında 81 il için 324 öncelikli yatırım konu­sunun belirlendiğini ifade etti.

5G, yeşil dönüşüm ve enerji yatırımlarında yeni adımlar

Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultu­sunda önemli düzenlemeler hayata geçirildiğini belirten Yılmaz, “5G altyapısına yöne­lik yetkilendirme ihalesini ger­çekleştirdik, işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini be­lirledik” dedi. Enerji alanında da yeni düzenlemeler yapıldı­ğını ifade eden Yılmaz, lisans­sız elektrik üretiminde kapa­site sınırlamalarının kaldırıl­dığını ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik sağlandı­ğını söyledi. Sanayide yeşil dö­nüşümü desteklemek amacıyla Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sistemi’nin devreye alındığını belirten Yılmaz, Türkiye Yeşil Taksonomisi ve karbon piyasa­sına yönelik altyapı çalışmala­rının da sürdüğünü kaydetti.

Türkiye doğrudan yatırımlarda pozitif ayrıştı

Küresel yatırım akımlarında dalgalanmalara rağmen Türki­ye’nin güçlü performans gös­terdiğini vurgulayan Yılmaz, “2025 yılında ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı yüzde 12,2 artışla 13,1 milyar dolara ulaştı. Toptan ve perakende ticaret yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken, imalat sektörü yüzde 31, bilgi ve ile­tişim sektörü ise yüzde 14 pay aldı” dedi.

KOBİ’lere 100 milyar TL’lik yeni paket

Reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar atıldığını belirten Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan imalat sanayiine yönelik 100 milyar TL büyüklüğündeki finansman paketi ile özellikle KOBİ’lerimizin desteklenmesini hedefliyoruz” dedi. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirten Yılmaz, “İstikrarlı bir ortamda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.