Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi mesajı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri küresel piyasalarda risk algısını artırırken, Türkiye'de de olası etkiler merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Türkiye ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu vurguladı.

Daha önce yaşanan dış kaynaklı şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, mevcut jeopolitik gelişmelere karşı da hazırlıklı olunduğunu ifade etti.

"Ön alıcı tedbirler alındı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgedeki gelişmelerden kaynaklanabilecek geçici etkiler için ilgili kurumların ön alıcı tedbirler aldığını kaydetti. Sürecin yakından izlendiğini belirten Yılmaz, gelişmelerin takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu şekilde:

"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."