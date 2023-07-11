Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda büyük bölümü deprem kaynaklı 1.12 triyon TL yeni harcama öngören ek bütçe teklifinin görüşmesi sırasında şunları söyledi:

* Ek Bütçe ile vergi gelirlerinde 1.07 triyon lira, vergi dışı gelirlerde 48.4 milyar lira olmak üzere genel bütçe gelirlerinde net 1.12 trilyon lira ilave gelir öngörürülüyor

* Eylül'de paylaşmayı planladığımız OVP ile ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yeni politikaları ve yapısal reform başlıklarını şekillendireceğiz

* OVP'deki ana çerçeve, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç bütçe açığının maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyede belirlenmesi olacak

* Orta vadede enflasyonu tek haneye düşürmek önümüzdeki dönem en önemli makro hedef olacak

* Merkez Bankası'nın sadeleştirme sürecinin kredi piyasasının işlevselliğini artırmasını öngörüyoruz

* CDS son bir yılda 377 bp geriledi; düşüşün önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz

* 23 Haziran itibarıyla KGF sistemin başlangıcından itibaren sağlanan kefalet hacmi 730 milyar lirayı bulurken bu kefalet hacmi çerçevesinde ulaşılan kredi büyüklüğü 870 milyar liraya ulaşmıştır

* İlave gelir tahminimizin ana gelir kalemleri itibariyle dağılımına baktığımızda, gelir vergisi 201.4 milyar lira, kurumlar vergisi 163.1 milyar lira, dahilde alınan KDV 237.3 milyar lira, özel tüketim vergisi 306.6 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 32.6 milyar lira, damga vergisi, 30 milyar lira, harçlar 28.6 milyar lira, BSMV 33.2 milyar lira, diğer vergiler 38,3 milyar lira ve vergi dışı gelirler ise 48.4 milyar lira olarak öngörülmekte

* Deprem zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden toplam 762 milyar lira harcama yapılması öngörülmekte