Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Yol haritamız net!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekim enflasyonunun beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, para ve maliye politikalarının eşgüdüm içinde yürütüldüğünü, yapısal reformlarla desteklenen dezenflasyon stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Yılmaz, ekim ayında tüketici enflasyonunun yüzde 2,55 arttığını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gıda fiyatlarındaki don ve kuraklık kaynaklı olumsuzlukların hız kesmesi, enerji fiyatlarının ılımlı seyri ve hizmet enflasyonundaki belirgin yavaşlama dikkat çekiyor. Giyim ve ayakkabıda ise geçmiş yıllarla benzer biçimde mevsimsel, geçici fiyat artışları görüldü. Yıllık enflasyonun yüzde 32,87’ye gerilemesi, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösteriyor.”

Yılmaz, orta vadeli programda yer alan hedeflere vurgu yaparak, sadece fiyat göstergelerine değil, ekonominin genel verimliliğini artıran yapısal adımlara odaklandıklarını belirtti:

“Enflasyonun tek haneye indirilmesi, üretkenlik ve rekabet gücünün artırılmasıyla mümkün. Tarımsal üretimden enerji arz güvenliğine, konut stokundan yatırım ortamına kadar arz yönlü politikaları devreye alıyoruz.”

Yılmaz, programın hedeflerini de yineledi:

“Enflasyonun 2026’da yüzde 20’nin altına, 2027’de ise tek haneye düşmesini öngörüyoruz. Kamu kurumları arasındaki güçlü koordinasyon ve beklentilerin doğru yönetimi sayesinde hedeflerimize ulaşacağız.”