Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon ve işsizlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz ise şunları kaydetti:

"İstikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak için bütüncül politikalarla, etkin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz.

Dezenflasyon döneminde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli kalmaya, istihdam ise Eylül ayında da artmaya devam etmiştir.

Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, Eylül ayında istihdam yıllık 1,1 milyon kişi artarak 32,8 milyon kişiye ulaşırken, istihdam oranı da yüzde 49,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım oranı da yıllık 1,2 puan artarak yüzde 54,4 seviyesine yükselmiştir.

2024 yılı Eylül ayında işsizlik oranı geçen aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz.

Ekonominin genelinde katma değeri yüksek üretimi, işgücü verimliliğini ve işletmelerin rekabet gücünü artıran dönüşümleri destekliyoruz.

Ekonomide dengelenme sürecinde teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, işgücü piyasasını etkinleştirerek kayıt dışılığı azaltmayı öngörüyoruz."