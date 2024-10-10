Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik değerlendirmesi: Politikaların etkinliğini gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayında yüzde 8,5 seviyesine gerileyen işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken işgücü piyasasındaki dengeleri de gözettiklerini kaydetti.

Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşitiğini, kadınlarda işsizlik oranın da önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 11,4 seviyesine gerilediğini kaydetti.

"İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen, işsizlik azalırken istihdam edilenlerin sayısında ve istihdam oranında yükseliş kaydedildi" diyen Yılmaz, şunları kaydetti: "İstihdamdaki artış 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 kişiye ulaşırken, istihdam oranı da 1,3 puan artarak yüzde 49,7 seviyesine çıktı. İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirlik, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azaltmıştır.

Enflasyon oranlarındaki düşüş, bireylerin ve işletmelerin geleceklerini daha kolay öngörebilmelerine imkân vererek, işgücü piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve iş arayanların daha kolay ve kalıcı iş bulmasına yardımcı olacaktır. Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz."