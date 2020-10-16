Cumhurbaşkanına Kurumlar Vergisini 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor

16 Ekim 2020

Hüseyin GÖKÇE - CANAN SAKARYA

ANKARA - AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan ve çeşitli istihdam desteklerini öngören 43 maddelik torba teklif ile Kurumlar Vergisinde radikal bir düzenlemeye gidiliyor. Teklifin 337. maddesi ile Cumhurbaşkanı’na yüzde 20 olan (31 aralık 2020'ye kadar yüzde 22) kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor.

Ayrıca, BIST’te ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 hissesini halka arz edilen şirketlere (finans kuruluşları, bankalar hariç) 5 dönem boyunca kurumlar vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırıldıktan sonra 90 gün içinde işe giren ve burada 12 ay çalışanların uzun vadeli sigorta primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi bulunanların istihdam edenlere verilen prim desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

İlave istihdam sağlayan işverene yönelik prim desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması 31 Aralık 2023’e kadar erteleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneği desteği süresinin 30 Haziran 2021’e uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

Kısa çalışmadan normal çalışmaya dönen işyerlerine verilen desteğin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işiz kalmış olup, tekrar işe başlayanlar için günlük 44.15 TL, işe başlatılıp da ücretsiz izne çıkarılanlara ise günlük 39.24 lira destek verilecek. Bu şartlarda olup da başvurusu kabul edilmeyenler için ise hane başına 34.34 lira destek sağlanacak.

İşverenlere 2019 yılı Ocak ayı ile 2020 yılı Nisan ayı arasında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave edilecek her istihdam için günlük 44.15 lira, bunları işe alıp ücretsiz izne çıkaranlara ise günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği verilecek.

Evde üretilen mal ve hizmetleri internet üzerinden satanlara 220 bin liralık gelire kadar vergi muafiyeti getiriliyor. Bunun için banka hesabı açılması ve esnaf muafiyet belgesi şartı bulunuyor. Bunun üzerindeki tutarlar için ise yüzde 4 gelir vergisi alınacak.

E ihracata kademeli vergi indirimi

Teklifi 11’nci maddesi ile elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen ihracattan elde edilen kazancın yüzde 50’sinin beyannamede belirtilen gelirden indirilecek. Burada 2 milyon 400 bin liraya kadar olan ihracatta ihracatçının kendisi dahil 4 kişilik istihdam şartı aranıyor. Geliri 400 bin liraya kadar olan ihracatlarda ise sadece ihracatçının sigortalı olması şartı bulunuyor.

Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda vergisiz kâr dağıtımını önleyecek düzenleme yapıldı.

Banka ve aracı kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen gelirler, gelir vergisi kanunun geçici 67’nci maddesi uyarınca kaynaktan kesinti suretiyle vergilendirecek. Madde 31 Aralık 2025’e kadar uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek.

Kısmi çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriliyor. Bunun için tam süreli çalışanların kısmi çalışmaya geçenlerin ücretleri, yerlerine yeni birisinin istihdam edilmesi(çalışmadıkları gün kadar) şartıyla gelir vergisinden istisna tutulacak. Destek 6 ay süreyle verilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 4 katına kadar uzatabilecek.

Yurt dışı altın ve dövizi getirene vergi yok

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 30 Haziran 2021’e kadar getirenlerden vergi alınmayacak.

Aynı şekilde Türkiye’de bulunan ancak işletme kayıtları arasında yer almayan para, altı, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları ve taşınmazlar da vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaksızın deftere kayıt edilebilecek.

Vergi ve SGK primlerinde yapılandırma geliyor