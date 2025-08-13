Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı: Ankara-İzmir YHT ile seyahat süresi 3,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, inşası süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’na ilişkin detayları paylaştı. 505 kilometrelik Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı tamamlandığında, iki şehir arasındaki seyahat süresi 14 saatten 3,5 saate inecek. Yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacak Ankara-İzmir YHT Hattı’nda 10 istasyon bulunacak. Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir güzergâhında yer alan hat, bölgesel ulaşımı da hızlandıracak.
505 kilometre uzunluğunda çift hat ile 14 saat olan seyahat süresi böylece 3,5 saate düşecek.
Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınacağı hatta, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve İzmir (Menemen) istasyonları olacak.