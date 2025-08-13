Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı: Ankara-İzmir YHT ile seyahat süresi 3,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, inşası süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'na ilişkin merak edilenleri paylaştı.

Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, inşası devam eden Ankara-İzmir YHT Hattı'nın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresi azalacak.

505 kilometre uzunluğunda çift hat ile 14 saat olan seyahat süresi böylece 3,5 saate düşecek.

Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınacağı hatta, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve İzmir (Menemen) istasyonları olacak.