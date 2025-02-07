Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye teknoloji girişimlerine yatırım çekmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin teknoloji yatırımları konusundaki gelişimini ve hedeflerini anlattı.

Finans, imalat, perakende ticaret, bilgi-iletişim ve ulaştırma sektörlerinin yatırım çektiğini belirten Dağlıoğlu, özellikle son beş yılda teknoloji girişimlerinin önemli bir pay aldığını ifade etti.

Türkiye’nin pandemi öncesinde 100 milyon dolar seviyesinde erken aşama teknoloji yatırımı çeken bir ülke konumundayken, bugün milyar dolar ölçeğinde yatırım aldığını söyledi.

"50 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı"

Türkiye Varlık Fonu’nun erken aşamadaki teknoloji fonlarına yatırım yapmaya başladığını açıklayan Dağlıoğlu, “Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 50 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirildi. Küresel çapta faaliyet gösteren büyük fonların da Türkiye’ye yatırım yapmasını teşvik ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin bu yılın ilk 11 ayında 9,6 milyar dolar yatırım çektiğini belirten Dağlıoğlu, bugüne kadar toplamda 270 milyar dolardan fazla yatırım alındığını aktardı.

20 yıl önce 5 bin civarında olan uluslararası sermayeli şirket sayısının bugün 80 binin üzerine çıktığını vurgulayan Dağlıoğlu, bu şirketlerin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye’de özel sektör istihdamının yüzde 9’unun uluslararası sermayeli şirketlerden sağlandığını belirten Dağlıoğlu, ülkenin ihracatında da bu şirketlerin yüzde 30’luk paya sahip olduğunu ifade etti.

Teknoloji yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Dağlıoğlu, “Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının yüzde 30’u uluslararası sermaye şirketlerinden geliyor. Bu bağlamda, teknoloji yatırımlarını konuşurken uluslararası doğrudan yatırımları da dikkate almamız gerekiyor” diye ekledi.