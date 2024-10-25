Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Yatırım ortamını iyileştiriyoruz

Globalturk Capital’in “6. Yıllık Özel Sermaye Fonları Buluşması” Küresel Özel Sermaye Birliği’nin (GPCA) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin değerli katkılarıyla gerçekleşen bu önemli etkinliğe, yönettikleri varlıkların toplamı 2 trilyon doları aşan uluslararası özel sermaye yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofis Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Türkiye'nin Yeni Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi” konulu konuşma, üst düzey fon yöneticileri ve uluslararası yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, konferansta yaptığı “Türkiye'nin Yeni Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi” konulu konuşmasında, Türkiye’nin yatırımcılar için sunduğu fırsatlara ve rekabetçi konumuna dikkat çekti. Uluslararası özel sermaye fon yöneticilerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ederek, şunları kaydetti:

“Büyümemizi sürdürüyor, fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadeleyi önceliklendiriyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımdan daha fazla pay almak istiyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz 5 yıllık planla, payımızı yüzde 1’den 1,5 seviyesine çıkarmak istiyoruz. Uluslararası yatırımcıların çoğunluğu Türkiye'yi Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerle karşılaştırıyor. Türkiye son 20 yılda, bu bölgede yüzde 1 payla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ikinci en büyük ülke ve önümüzdeki 5 yılda bu rakamı yüzde 1.5’a çıkarmak istiyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımın niteliği de önemli. Dijital, yüksek bilgi düzeyine sahip, iş yaratan projelere ve hizmet sektörüne odaklanmak istiyoruz.”

“30 milyar dolar kamu kaynağını tahsis ettik”

Dağlıoğlu, küresel değer zinciri oluşturan projeleri önemsediklerine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Finansal yatırımcıların ülkemize daha fazla yatırım yapabileceğine inanıyoruz ve bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle, rekabet gücümüzü artırmak için gerekli düzenlemeleri yapıyor, yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Dijital dönüşüm, uluslararası doğrudan yatırım stratejimizin merkezinde olmaya devam ediyor. Türkiye'nin yatırım ortamını küresel düzeyde rekabetçi kılmak için yapısal reformlar ve iyileştirme gerçekleştirme konusunda kararlıyız. Şirket teşvik programlarında düzenlemeler yaptık, bazı yüksek teknoloji yatırımları için 30 milyar dolar kamu kaynağını tahsis ettik.”

Devlet destekli uygun maliyetli finansman…

Sanayi odaklı teknoloji yatırımları için uygun maliyetli finansman imkânı sağlandığına dikkat çeken Dağlıoğlu, “Teknoloji ve sürdürülebilirlik öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Yeşil gündeme sahip projeler, devlet destekli uygun maliyetli finansmandan yararlanabilecekler. Bu yılın ilk dokuz ayında teknoloji ekosistemine yaklaşık 700 milyon dolar yatırım yapıldı ve yaklaşık 390 işlem gerçekleştirildi. En çok fonlanan sektörler ise fintech, siber güvenlik, oyun ve blockchain olarak öne çıkıyor. Ayrıca biyoteknoloji, yapay zeka, sağlık teknolojisi, tarım teknolojisi ve sürdürülebilirlik en çok fonlanan sektörler arasında yer alıyor” diye konuştu.