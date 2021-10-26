Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Doha’da şube açtı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'ın başkenti Doha'da şube açtı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, ofisin açılışının, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözetiminde 2019'da iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın taçlandırılması olduğunu kaydetti.

Ofisin hedefinin, Doha'daki Türk ekonomi ekibini bir araya getirmek olduğunu ifade eden Göksu, Katarlı iş adamlarının, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarına tek bir yerden ulaşabileceklerini söyledi.

Göksu, yeni ofiste, Türkiye piyasasını araştırmak isteyen Katarlı iş adamlarına projelerine başlamadan önce tüm bilgilerin sunulacağını vurguladı.

Katar Finans Merkezi CEO'su Yusuf el-Ciyda ise açılan ortak ofisin iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı hatırlatan el-Ciyda, açılan ofislerin Türkiye'nin Doha'daki yatırımlarının artması için önemli rol üstleneceğini ifade etti.