Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Koreli yatırımcıları ağırladı

Türkiye’de yerleşik Koreli şirketlerin genel müdürleri, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile iş birliği ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. İki ülke arasındaki yatırım ortamının değerlendirildiği toplantıda, Koreli yöneticiler Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile soru cevap yapma imkânı da buldu.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik LEE ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu’nun açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantı, kırk kadar üst yönetici ve bürokratın katılımı ile tamamlandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, gerçekleşen organizasyon ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye, stratejik konumumuz ve dinamik yetenek havuzumuza ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gelişen lojistik altyapımız ve geniş pazar erişimimiz ile uluslararası yatırımcılar nezdinde cazip bir yatırım ülkesi olarak öne çıkmaktadır. Bunun somut örneğini de son yıllarda hizmetler, sanayi, otomotiv, kimya, elektronik ve altyapı gibi farklı sektörlerden birçok Koreli şirketin Türkiye’ye yatırımlarında görüyoruz. Bu yatırımlara en güzel örneklerden biri Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan, iki ülke şirketleri tarafından inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Her yeni yatırımcı ile birlikte ülkemiz Koreli iş insanları tarafından daha iyi tanınmakta ve ülkemize yatırım ilgileri artmaktadır. Kore'den Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların üç buçuk milyar dolara yaklaştığını, ülkemizde 400'e yakın Koreli firmanın olduğunu görüyoruz. Kore ile son on yılda çeşitli alanlarda ilişkilerimizi güçlendirecek çok sayıda anlaşmalar ve işbirlikleri yaptık. Bugün de Sayın Büyükelçi Won Ik LEE’nin destekleri ile ülkemizde yatırımları bulunan ve iki ülke arasındaki köprülerin bir nevi mimarları olarak gördüğümüz, Koreli iş insanları ile bir araya geldik. Bu etkinlik kapsamında yatırımcılarımızın mevcut yatırımlarını ve yakın dönemdeki yatırım projelerini görüşerek Ofisimizin misyonu çerçevesinde destek olacağız.”

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik LEE ise, “Yatırım Ofisi’nin en önemli görevi, hem yabancı şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmalarını teşvik etmek, hem de halihazırda yatırım yapmış ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin sıkıntılarını dinleyip, onlara destek vermektir. Bu açıdan, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin daveti sayesinde, Türkiye’de aktif olan Koreli şirketlerle bir araya gelerek onların mevcut gündemlerini dinlemek ve Kore ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda konuşmak açısından, bu faaliyetin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Bildiğiniz gibi Koreli şirketler, Türkiye’de üretim yapmakta ve ürünlerini hem dünyadaki birçok ülkeye ihraç etmekte, hem de Türkiye’nin iç piyasasına sunmaktadır. Koreli şirketler ayrıca Türkiye’deki istihdamın artmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden Türkiye’de faaliyet gösteren Koreli şirketlerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi önem arz etmektedir ve bu sorunların efektif bir şekilde çözüme ulaştırılması önümüzdeki dönemlerde Türkiye’ye yatırım yapacak Koreli şirketler için yatırım ortamının gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Bugünkü toplantı aracılığıyla Koreli şirketlerin pratik bir şekilde yardım almalarını ve ayrıca ileride birçok Kore şirketinin Türkiye’ye yatırım yapmaya devam etmesini umut etmekteyim. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin Koreli şirketlere yardımcı olmasını ve ilgi göstermesini temenni etmekteyim.”