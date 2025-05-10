Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Dünyadaki yatırımların yüzde 1,5'ini alabiliriz

Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve, ekonomik dönüşümün farklı boyutlarını disiplinler arası çerçevede ele alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut’un katılımıyla başlayan zirve, ekonomi ve finans çevrelerini Boğaziçi Üniversitesinde bir araya getirdi.

İki gün sürecek zirvede makroekonomik görünümden yapay zekaya, sermaye piyasalarından sürdürülebilir finans uygulamalarına kadar birçok konu tartışılacak. Zirve, karar vericilerle akademiyi buluşturması bakımından dikkat çekici etkileşim zemini sunuyor.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2003 yılından bu yana artan şekilde uluslararası doğrudan yatırım çektiğini belirterek, uluslararası şirketlerin Türkiye'ye yatırım yaptıklarını söyledi.

Son 20 yıllık dönemde 270 milyar doların üzerinde yatırım çekildiğini ifade eden Dağlıoğlu, "Dünyadaki belirsizlik döneminden bahsediyoruz. Geçmişte 2 trilyon dolara kadar çıkan dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım hacmi, maalesef pandemi döneminde 1 trilyon dolarlara kadar çekilmiş oldu ve pandemi sonrasındaki dönemde aslında 1,4 trilyon dolar seviyesine sıkışmış oldu. Bu sıkışmışlık aslında birçok sektörde de yansımasını gördüğümüz sonuçlara neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Dünyadaki yatırımların yüzde 1,5'ini alabiliriz'

Ahmet Burak Dağlıoğlu, yalnızca Türkiye için değil özellikle Türkiye'nin çevre coğrafyasında ve dünyada yatırımlar alanında sıkışmışlık olduğunu gözlemlediklerini dile getirerek, "Avrupa'ya baktığımız zaman, 2024 yılında özellikle Avrupa'daki ekonomik durgunluğun Avrupa'ya yönelik yatırımlar yapan şirketlerin kararlarını etkilediğini hep beraber görmüş olduk" diye konuştu.

Ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımlarında birçok yatırımcının karar verme ilişkilerini yavaşlatmış durumda olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, "Yakın zamanda Türkiye'nin uluslararası yatırımlardaki vizyonunu paylaştık. Dünyadaki yatırımların yüzde 1,5'ini alabileceğimizi düşünüyoruz. Yatırımların niteliğine de odaklanmaya karar verdik. Özellikle, Türkiye'nin daha fazla imalat sanayi projesi, teknoloji girişimciliği, küresel tedarik zinciri ve entegrasyonu ile ilgili daha çok yatırım çektiğini, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm ile ilgili daha çok yatırım çektiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Daha çok UDY projesi için faaliyet gösteriyoruz'

Dağlıoğlu, Türkiye'deki doğru şirketlere, doğru projelere, doğru altyapılara kaynakların getirilmesi için çok yakın çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, "24 şehrimiz, 1 milyon ve daha üstün bir nüfusa sahip yani bu yatırımcıların karar vermesinde önemli bir gösterge. Türkiye'nin farklı coğrafyalarında daha çok uluslararası doğrudan yatırım projesi için faaliyet gösteriyoruz" diye konuştu.

Katılım finans alanında dünyada 5 trilyon dolarlık hacimden bahsedildiğini kaydeden Dağlıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak bu alandaki sektörün büyümesi, ekosistemin büyümesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar var. Bu sektörün büyümesi de önceliklerimizden biri" diye konuştu.