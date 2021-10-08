Cumhurbaşkanlığı'ndan "Erdoğan Kavcıoğlu'dan soğuyor" haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, piyasalarda fiyatlamalara yansıyan "Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor" haberine ilişkin açıklama yaptı. Reuters'ın iddialarının ardından dolar/TL yükselişe geçmiş ve zirve 8,97'nin üzerine taşınmıştı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Reuters'ın haberinin sahte olduğunu belirtirken, “Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan" ifadelerini kullandı.

“Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk.



Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip.



Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor.



Bu endişe verici bir durum.



Her ikisi de YALAN👇👇 pic.twitter.com/DAkKvKCx9X — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2021

Reuters: Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'a güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı belirtildi.

Reuters'a bilgi veren üç kaynaktan ikisi daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan'a geçmişte söylendiğini, ancak gerçekleşmenin eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çekti.

Kaynakların, oluşan memnuniyetsizliğin Erdoğan'ın Kavcıoğlu'nun görevine son verme ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı hakkında fikir sahibi olamadığı kaydedildi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen kaynaklara göre, Erdoğan'ın daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yılda üç merkez başkanını görevden almıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan'ın TCMB başkanını yakın zamanda görevden alacağını söylemişti.

Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 18'e çekmişti.

Faiz indirimi sonrası TÜFE yüzde 19.58 ile 2.5 yılın zirvesini görürken, çekirdek enflasyon göstergeleri de yükselmişti.