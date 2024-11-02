Cumhuriyet tarihi rekoru: Bakan Bolat ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artarak 23,6 milyar dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracat 22,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Bakan Bolat, "Şimdiye kadarki en yüksek ekim ayı ihracatına imza atıldı" dedi.

Aynı dönemde ithalat yüzde 0,1 oranında düşerek 29,4 milyar dolara geriledi. Bu gelişmelerle birlikte Ekim ayında dış ticaret açığı 5,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın Ekim ayında dış ticaret açığı 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

2023 yılı Ocak-Ekim dönemi dikkate alındığında ise dış ticaret açığı 65,6 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 94,3 milyar