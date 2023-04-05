Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Cumhuriyet tarihinde böyle gıda pahalılığı görülmedi. Tüketicilerin büyük çoğunluğu en temel gıdalara erişemiyor, beslenemiyor” dedi ve önlem alınmasını istedi.

Çakar, 40 temel gıdanın son bir yıllık ortalama fiyat artışının yüzde 190 olduğunu belirterek, pahalılık karşısında tüketicilerin büyük çoğunluğunun en temel gıdalara erişemediğini, yeterli ve dengeli beslenemediğini belirtti.

Çakar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye'de, günümüzde, son yüzyılın en yüksek gıda pahalılığı yaşanmaktadır. 40 temel gıdanın son bir yıllık ortalama fiyat artışı yüzde 190 olmuştur. Son yüzyıldaki Cumhuriyet tarihi sürecinde temel gıdalarda böyle yüksek oranda yıllık ortalama fiyat artışı ve pahalılığı görülmemiştir.

Kuru soğan tüketicilerin en pahalı temel gıdalarından biri

Gıdaların yıllık ortalama fiyat artışında en ilgi çekici olan ise, tencere yemeklerinin olmazsa olmaz en temel girdisi olan kuru soğanın yıllık ortalama fiyat artış oranının yüzde 659 olmasıdır. Bu durumda, tüketiciler kilo ile değil, tane ile soğan almak zorunda kaldılar. Artık, kuru soğan tüketicilerin en pahalı temel gıdalarından birisi oldu.

Yaşanmakta olan bu pahalılık karşısında, tüketicilerin büyük çoğunluğu en temel gıdalara erişemiyor, yeterli ve dengeli beslenemiyor. Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerine uzun dönemdir erişemez durumda olan tüketiciler, artık yeterli sebze ve meyveye de erişemez durumda bırakılmıştır.

Nüfusun yüzde 98'i açlık ve yoksulluk sınırının altında

Mart 2023 ayı itibariyle 4 kişilik hanenin aylık açlık ve yoksulluk istatistikleri ile yıllık ortalama hane halkı gelirini dikkate alıp karşılaştırdığımızda; Türkiye'de nüfusun yüzde 60,4 dolayında kesiminin yani 51 milyon 600 bin kişinin açlık sınırının altında yaşadığı görülmektedir. Nüfusun yüzde 37,6'sının yani 32 milyon 150 bin kişinin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığı görülmektedir. Kısaca, nüfusun yüzde 98'i yani 83 milyon 750 bin kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.”