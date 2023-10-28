Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hatıra para bastırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'bakanlığın oluruyla' Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşu'nun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda '₺', sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na özel hatıra parayı tanıttı. (üstte)

Darphanenin web sitesinde yer alan bilgiye göre, 100. Yıl hatıra paralarının ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bugüne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri ile "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" ve "Türkiye Yüzyılı" logoları kullanıldı.

Paranın diğer yüzünde ise fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi, ön planda da tekrarlı şekilde "100" sayıları ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" logosu bulunuyor.

Söz konusu paralara ilişkin şu bilgiler verildi: "Bu '100' sayıları içinde Cumhuriyet'imizin ilanından günümüze kadar her alanda yapılan yeniliklerin birkaçına vurgu yapılmıştır; savunma sanayimizin ülkemize kattığı 'Hürkuş' ve 'Hürjet', ulaştırma alanımızda 'Yüksek Hızlı Tren', 'TOGG' ve '1915 Çanakkale Köprüsü', İslamiyet'in simgesi 'Çamlıca Camii', geçmişten günümüzdeki tarımsal yeniliklerimizi anlatan 'Traktör kullanan Atatürk' ve günümüz modern tarımını anlatan 'biçerdöver', Cumhuriyet devrimleriyle kadınlarımıza tanınan 'seçme ve seçilme hakkı' ve 'kadınlarımızın spordaki başarısı', Cumhuriyet'in kuruluşunda rol alan 'Türk milleti' ve Cumhuriyet'imizin ve demokrasinin savunulmasına sembol olmuş 'Bayrak tutan Türk milletimizin olduğu rölyef, bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar rölyefleri kullanılmıştır. Ayrıca kırmızı mine ile çalışılmış 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' logosu kullanılmıştır."