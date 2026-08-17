Cüzdanlar sıkıştı, alışkanlıklar değişti: Perakendecilerin yeni sınavı başlıyor

Küresel çapta artan enflasyonun ardından tüketicilerin bütçelerini daha dikkatli kullanmaya başlaması, perakende sektöründe rekabetin kurallarını değiştiriyor. Haneler uygun fiyat aramaya devam ederken, satın alma kararlarında sadece etiketteki rakama bakmıyor.

ABD'de temmuz ayında perakende satışlar yüzde 0,6 gerilerken, Türkiye'de de perakende satışlar aylık bazda Temmuz 2025'ten beri ilk düşüşü kaydederek yüzde 1,7 geriledi. Araştırmalar, hanelerin yarısından fazlasının haziranda hiç tasarruf yapamadığını gösterirken tüketicilerin üzerindeki mali baskı sürüyor. Tüketici talebi tamamen ortadan kalkmasa da artık neye para harcayacakları konusunda giderek daha seçici davranıyor.

Ucuzluk tek başına müşteriyi çekmiyor

Son dönemde şirketlerin yaşadığı deneyimler, fiyat indirmenin her zaman beklenen sonucu vermediğini gösteriyor. Bazı büyük gıda şirketleri geçen yıl pazar paylarını artırmak amacıyla fiyatlarını aşağı çekti. Ancak Bank of America'nın değerlendirmesine göre bu strateji beklenen etkiyi yaratmadı. Uygun fiyatlı zincir marketlerin yaygınlaşması da büyük markaların sadec fiyat üzerinden rekabet etmesini zorlaştırdı.

Benzer bir tablo hızlı yemek sektöründe de görüldü. Uygun fiyat vurgusuyla yapılan bazı menü değişiklikleri müşterilerin beklediği karşılığı vermeyince satış büyümesi yavaşladı. Bu gelişmeler, tüketicinin "uygun fiyat" ile "parasının karşılığını almak" arasında daha belirgin bir ayrım yaptığını ortaya koyuyor.

Tüketici parasının karşılığında daha fazlasını istiyor

Büyük perakendecilerin izlediği farklı stratejiler de bu değişimi gösteriyor. Bazı şirketler düşük fiyatların yanında geniş ürün seçeneği ve hızlı teslimata yatırım yaparken bazıları yeni ürünler ve daha iyi mağaza deneyimiyle müşterileri çekmeye çalışıyor.

Özellikle teslimat ve alışveriş kolaylığı giderek daha önemli hale geliyor. Tüketici açısından zaman kazanmak da artık düşük fiyat kadar değerli olabiliyor. Diğer taraftan ürün çeşitliliğini yenileyen perakendeciler de olumlu sonuçlar almaya başladı. Güzellik, ev ürünleri ve sezonluk kategorilerde yapılan kapsamlı yeniliklerin mağaza trafiğine katkı sağladığı belirtiliyor.

Pandemi sonrası alışkanlıklar kalıcı oldu

Acosta'nın araştırmasına göre ABD'deki hanelerin satın alma gücü 2023'e kıyasla bir miktar toparlandı. Buna rağmen ekonomik baskının yoğun olduğu dönemde edinilen daha temkinli alışveriş alışkanlıkları büyük ölçüde devam ediyor.

Tüketiciler indirim ve kampanyaları takip etmeyi sürdürürken kalite, kullanım kolaylığı, yenilik, güvenilirlik ve markaya duyulan güveni de hesaba katıyor. Bu nedenle ABD başta olmak üzere pek çok ülkede perakendecilerin önündeki asıl sorun artık fiyatları düşük tutmak değil, tüketiciyi ödediği paranın karşılığını aldığına ikna etmek olacak.