CZN Burak aylık 30 bin lira gelirle 14 milyonluk Mercedes satın aldı
Kayıt dışı ile mücadele Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri... Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek yönetiminde, vergi kaçıran işletme ve şahıslara sıkı denetim uyguluyor... Hâl böyleyken, geçen aylarda mahkemede aylık gelir beyanını 30 bin lira olarak açıklayan CZN Burak, ünlü oyuncu Burak Özçivit’in Mercedes marka lüks aracını 14 milyon liraya satın aldı.
CZN Burak adlı restoranlarıyla tanınan Burak Özdemir'in ünlü oyuncu Burak Özçivit’e ait lüks Mercedes otomobili 14 milyon liraya satın aldığı ortaya çıktı.
Özçivit sarı renkli ve 'BUR' plakalı aracını geçen günlerde satışa çıkarmıştı.
Geçmişte bir davada aylık gelini 30 bin lira olarak açıklayan CZN Burak, kısa süre önce İstanbul’un gözde muhitlerinden Nişantaşı’ndan 3,5 milyon dolara dubleks daire satın almıştı.