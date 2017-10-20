D-8 Ekonomik İşbirliği Zirvesi başladı

20 Ekim 2017

"İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak" temasıyla düzenlenen "D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi", Türkiye'nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Yusuf Kalla, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza katılıyor.

Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde de misafir ülke cumhurbaşkanları olarak katılıyor.

D-8'in ikinci dönemi başladı

Dünyanın gelişmekte olan 8 ülkesinin, ilki Türkiye'de olmak üzere üye ülkelerde düzenlenen zirvelerin ilk döngüsünün tamamlamasının ardından ikinci kez İstanbul'da bir araya gelmesiyle D-8'in tarihinde ikinci dönem başlamış oldu.

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Kaynak: AA