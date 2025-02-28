Dağlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 13-14 milyar dolar...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen küresel yatırımcı toplantılarına katıldı.

Burada CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’e konuşan Dağlıoğlu, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlardaki performansının olumlu seyrettiğini ve son yıllarda yapılan reformların yatırım ortamını iyileştirdiğini vurguladı.

2024’te Türkiye'nin yüzde 5,6 artışla 11,3 milyar dolar doğrudan yatırım çektiğini hatırlatan Dağlıoğlu, Türkiye’ye bu yıl 13-14 milyar dolar seviyesinde yatırım gelebileceğini ifade etti.

Türkiye yatırımcılar için cazip ülke

Küesel daralmaya rağmen Türkiye’nin yatırımcılar için cazip bir bölgesel üretim ve yatırım merkezi olmaya devam ettiğini belirten Dağlıoğlu, Türkiye’nin pozitif ayrışarak uluslararası yatırımlardan daha büyük bir pay alabileceğini dile getirdi.

Londra’daki yatırımcı görüşmelerinde girişim sermayesi fonları, yenilenebilir enerji, teknoloji ve imalat sanayi sektörlerine yoğun ilgi olduğunu belirten Dağlıoğlu, özellikle enerji yatırımlarının Türkiye için stratejik bir alan haline geldiğini ifade etti.