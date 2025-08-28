Daha açılmadan 4 kez vuruldu! Baykar'ın 95 milyon dolarlık Kiev yatırımı Rusya'nın hedefinde

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de inşa edilen Bayraktar üretim üssü, gece yarısı düzenlenen Rus füze saldırısıyla hedef alındı. İki isabetin kaydedildiği fabrikada ciddi hasar meydana geldi.

“Milyonlarca dolarlık yatırım zarar gördü”

Savaşın gölgesinde tamamlanmak üzere olan tesisin, kısa süre içinde üretime geçmesi planlanıyordu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kilit personelin eğitimlerini tamamladığı ve üretim hatlarının devreye alınmak üzere olduğu fabrikada saldırıyla birlikte milyonlarca dolarlık yatırımın zarar gördüğü ifade edildi.

Son 6 ayda dördüncü kez hedef alınan Bayraktar İHA fabrikası, Ukrayna’nın savunma sanayiinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak öne çıkıyor.

2019’da kurulan Avia Ventures çatısı altında

Baykar, Ukrayna’daki üretim faaliyetlerini yürütmek üzere 2019’da LLC Avia Ventures şirketini kurmuştu. Fabrikanın Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA’ların üretimi için tasarlandığı, teknoloji transferi ve yerelleştirilmiş üretimi hedeflediği biliniyor.

Türkiye ile Ukrayna hükümetleri arasında Şubat 2022’de imzalanan anlaşma, Ocak 2035’e kadar geçerli olacak özel vergi ve gümrük teşvikleriyle projeyi desteklemişti.

Türk İHA'larının Ukrayna için önemi

2022’de savaşın ilk günlerinden itibaren sahada aktif kullanılan Bayraktar TB2’ler, Rus zırhlılarına yönelik nokta atışlarıyla kısa sürede Ukrayna direnişinin sembolü haline gelmişti.

TB2’ler, keşif, hedef tespiti ve hassas mühimmat yönlendirme kabiliyetleriyle Ukrayna savunmasında kritik rol oynuyor.

Baykar, Ukrayna’daki fabrika için toplam 95,5 milyon dolarlık yatırım planlamıştı.