Daha önce uyarmıştı... Amundi, Türk varlıklarına yatırım yaptığını duyurdu

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, Türk şirket tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre, 2,3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye’nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor. Türk tahvilleri artık Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Amundi’nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov da Türk ekonomisi hakkında konuştu. Syzdykov, "Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.

Amundi, Türkiye'yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayıyor.