Daha önceki ekonomik krizleri bilen ünlü yatırımcı John Hussman'dan korkutan uyarı

ABD'li ekonomist ve yatırımcı John Hussman, ABD borsalarının mevut durumunu ülke ekonomisindeki üçüncü büyük spekülatif balon olarak görüyor.

Piyasaların durumu ile ilgili bir analiz yayınlayan ünlü ekonomist, 2000 ve 2008 krizlerini doğru bilmişti. Yeni analizinde 2022 başından piyasaların, ABD tarihindeki en büyük üçüncü balonunun zirve formasyonunu yaşadığını belirtti.

Piyasadaki ralli aldatıcı

Hussman'ın bu iddiası, S&P 500’ün yüzde 60’a yakın bir artış göstermesiyle piyasanın rekor tazelediği bir döneme denk geliyor. FED'in faiz indirimleri ile ekonomide yumuşak bir iniş olacağı beklentisine karşılık Hussman, risklerin giderek arttığını savunuyor.

Piyasadaki rallinin aldatıcı olduğunu düşünen Hussman, iddiasını değerleme ve teknik göstergelere dayandıyor. Hussman’a göre, finans dışı hisselerin değerleme oranları 2022 zirvelerine yaklaştı.

Eylülde ibre kırmızıya döndü

Değerlemelerin yüksek seviyelerde olmasına rağmen, kısa vadede yatırımcılara öngörü sağlamadığını belirten Hussman, faiz oranlarının düşmesi ve ekonominin büyümeye devam etmesi durumunda, değerlemelerin ve hisse fiyatlarının da artabileceğini söylüyor. Ancak, genişlik göstergeleri gibi teknik veriler, piyasanın düşüşe de hazır olabileceğini gösteriyor. Hussman, piyasadaki zirve ve dip oluşumlar etrafındaki teknik davranışları yıllar boyunca incelediğini ve Eylül ayı sonu itibariyle uyarı göstergelerinin kırmızıya döndüğünü belirtti.

Hussman, S&P 500'ün 200 günlük hareketli ortalamasının yüzde 9,5 üzerinde, 50 günlük hareketli ortalamasının ise yüzde 3 üzerinde olduğunu, ancak S&P 500 içindeki hisselerin yalnızca üçte birinden azının 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde kaldığını vurguluyor.

Yoğunlaşan piyasa ve balon endişeleri

Piyasa yoğunlaşmasına dikkat çeken ünlü ekonomist, ABD borsalarındaki en büyük yüzde 10'luk dilimdeki hisselerin toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 76'sını oluşturduğunu belirtiyor. Bu oranın tarihte yalnızca iki kez yüzde 75’in üzerine çıktığını belirten Hussman, bunun büyük piyasa çöküşleriyle sonuçlanan 1929 ve 2000’lerdeki balonlar olduğunu ifade ediyor.

Geçmiş tahminleri ve yatırımcılar için uyarı

John Hussman, 2000 ve 2008 yıllarında yaşanan piyasa çöküşlerini doğru tahmin etmesiyle tanınıyor. 2000 yılında teknoloji hisselerinin yüzde 83 oranında düşeceğini öngören Hussman, Nasdaq 100 endeksinin 2000-2002 yılları arasında tam olarak yüzde 83 düştüğünü gördü.

Aynı yıl S&P 500'ün önümüzdeki on yıl boyunca negatif getiri sağlayacağını tahmin eden Hussman, bu öngörüsünde de haklı çıktı. 2007'de ise S&P 500'ün yüzde 40 oranında düşebileceğini öngördü ve borsa 2007-2009 arasında yüzde 55 değer kaybetti.

Hussman’ın son yıllarda karamsar senaryolar üretirken, 2022’de büyük bir piyasa satış dalgası yaşanacağını öngörmesi kısmen gerçekleşti. Yatırımcıların boğa piyasasında kazanç sağlaması mümkün olsa da, büyük çöküş riskinin ne zaman tolere edilemez hale geleceği belirsizliğini koruyor.