Dahilde işlem izinlerine ek süre verilecek

Ticaret Bakanlığı'nın dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesine ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri veya dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine veya dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge veya izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.