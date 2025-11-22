Daily Mail, The Telegraph’i satın almaya hazırlanıyor: 500 milyon sterlinlik teklif masada

Daily Mail ve General Trust (DMGT), The Daily Telegraph ve The Sunday Telegraph’ı bünyesinde bulunduran Telegraph Media Group’u (TMG) satın almak için yaklaşık 500 milyon sterlinlik teklif verdiğini ve münhasır görüşmelere başladığını açıkladı. Böylece iki yılı aşkın süredir devam eden satış sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Siyasi tepkiler nedeniyle engellendi

Satış süreci, Lloyds Bank’ın Barclay ailesinin borçlarını tahsil etmek amacıyla gazetelere el koyması ve 2023’te satışa çıkarmasıyla başlamıştı. İlk olarak Abu Dabi devlet fonunun da ortak olduğu RedBird IMI’nin satın alma girişimi, İngiltere’de yabancı devlet etkisi endişeleri ve siyasi tepkiler nedeniyle engellendi. RedBird’in bu yılki ikinci girişimi de Telegraph gazetecilerinin itirazları sonrası geri çekilmişti.

DMGT, yaptığı açıklamada Telegraph’ın editoryal bağımsızlığının korunacağını, çalışanlara güven verecek istikrarlı bir dönem başlatmayı ve gazeteciliğe yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti. Holding bünyesinde hâlihazırda Daily Mail, Mail on Sunday, Metro, i gazetesi ve New Scientist bulunuyor.

Chris Evans görevde kalacak

DMGT patronu Lord Rothermere, Telegraph’ın tarihsel önemine vurgu yaparak gazetenin küresel marka haline getirilmesi için kaynak sağlayacaklarını söyledi. Mevcut genel yayın yönetmeni Chris Evans’ın görevde kalacağı da teyit edildi.

Telegraph cephesinde ise olası satın almanın haber merkezinde karışık duygular yarattığı, ancak uzun süren belirsizliği bitirme ihtimali nedeniyle temkinli bir iyimserlik bulunduğu ifade edildi.

Satın almanın rekabet otoritelerince incelenmesi bekleniyor. Bazı medya analistleri, sektörün dijital dönüşümü ve zorlayıcı ekonomik koşullar nedeniyle düzenleyici onayın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.