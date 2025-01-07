Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden ihale duyurusu

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 4 Orta Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı Sanayi, Kamu ve Özel sektör ile diğer tarife grubuna ait 12 ay süreli 930 bin kilovatsaat elektrik enerjisi alımı yapacak.

Konu ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında Ticaret ve Satın Alma Daire Başkanlığı'ndan ve Dalaman Tarım İşletmesi'nde görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını işletmeden 500 lira karşılığında temin edebilecek.

İhale, kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacak. İstekliler, teklif tutarının yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek. Kesin teminat ihale tutarının yüzde 6'sı oranında olacak.

İhale, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Dalaman Tarım İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda işletmenin toplantı salonunda yapılacak.