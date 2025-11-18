Dalga geçilen 'iPhone Pocket'lar dakikalar içinde tükendi

Apple'ın sosyal medyada alay konusu olan iPhone Pocket'ları satış rekoru kırdı. Sadece iPhone'ların sığabileceği büyüklükte, kısa ve uzun askılı olarak iki versiyonu bulunan ürünler 229 dolardan (yaklaşık 10 bin TL) satışa sunulurken, sosyal medya kullanıcıları ürünü "kesilmiş çoraba" benzetmişti.

Dakikalar içinde tükendi

Japon moda devi Issey Miyake ile tasarlanan çantalar, hem Apple Store’larda hem de çevirim içi mağazada dakikalar içinde tükendi.

Kullanıcılar fermuarı bile bulunmayan aksesuarı güvenli bulmadıklarını bunun, Apple'ın piyasaya sürdüğü her şeyi satın alan ve savunan hayranlar için bir "turnusol testi" olduğunu savunurken satış rakamları şaşırttı.

Sınırlı sayıda üretilmişti

Sınırlı sayıda üretilen ve kısa askılı tasarımı 150 dolar, uzun askılı tasarımı ise 230 dolardan satılan aksesuar beklentilerin aksine dakikalar içinde tükenerek satış rekoru kırdı.

Ürünün yeniden stoklara girip girmeyeceği merak konusu olurken analistler iPhone Pocket'ların "işlevsellikten" çok "markalaşma ve ayrıcalık" sunduğunu savundu.