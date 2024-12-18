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Dalgakıran, Ukrayna merkezli Sensi’yi satın aldı

Dünya Gazetesi’nin ekim ayında ilk kez duyurduğu satın alma süreci tamamlandı. Tür­kiye’nin en büyük kom­presör üreticilerinden Dalgakıran, petrol ve gaz endüstrisi için gaz komp­resörleri ve ekipmanları konusunda uzmanlaşan Ukraynalı şirket SENSI LLC’yi satın aldığını du­yurdu.

Dünya Gazetesi
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Kerim ÜLKER

Şirketten yapılan açık­lamaya göre, basınçlı ha­va ve endüstriyel ekipman alanlarında önde gelen üre­ticilerden Dalgakıran, Uk­raynalı gaz kompresörü üreticisi SENSI LLC’yi sa­tın alarak ürün portföyünü genişletti. Küresel müşte­rilere daha geniş yelpaze­de yüksek kaliteli çözümler sunmayı amaçlayan bu birleşme, iki şirket için de önemli bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor.

Bu satın alma saye­sinde, Dalgakıran’ın ürün yelpazesi, SEN­SI LLC’nin CNG, hidro­jen, azot, biyogaz, metan ve argon gibi proses gazı kompresörleri ve ekip­manlarıyla genişleyecek. Bu ürünleri kullanan te­sisler için gerekli olan Dalgakıran portföyünde­ki endüstriyel hava komp­resörleri ve ekipmanları ise SENSI LLC’nin ürün yelpa­zesine dahil edilecek.