Dalgakıran: Yeni bir yönetime ihtiyaç var

İSTANBUL/DÜNYA

Uzun yıllar sivil toplum kuruluşları tecrübesi bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Adnan Dalgakıran, İSO başkan adaylığına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Dalgakıran burada yaptığı açıklamada, meslek örgütleri, ihracatçı birlikleri ve İSO’da uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu ve bu deneyimin ışığında artık İSO’da yeni bir yönetime ihtiyaç olduğunu açıkça gördüğünü ifade etti. Makine İhracatçılar Birliği Başkanı olduğunda Türkiye’nin 2 milyar dolara yakın ihracatı olduğunu, bugün ise bu rakamın 30 milyar dolara dayandığını söyleyen Dalgakıran, “Bir şeyler yapmayı seviyoruz. Ama eksiklerimiz var. Hedefleri doğru koymak, o hedeflere yönelik stratejileri geliştirmek, bu stratejileri hayat geçirmek için de el birliği ile işbirliği içinde doğru organizasyonları kurmak gerekiyor” dedi.

“Sanayi stratejisi oluşturmak istiyoruz”

Kaynakları çok daha verimli ve etkin kullanmak noktasında yapılması gereken çok başlık olduğunu belirten Dalgakıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte bunların hepsini yapabilmek için İSO’yu geçmişte sahip olduğu etkinliğe ve güce ulaştırabilmek, hatta o günkünden bile daha yukarıya çıkarabilmek için İSO başkanlığına aday oldum. Doğru organizasyon, doğru hedef, doğru strateji gerekiyor. Şeffaflık ve paydaşları bu strateji ve hedeflere inandırmak ve kuvvetleri aynı yöne hareket ettirmek son derece önemli ve kritik. Yapacağımız yapmak istediğimiz çok şey var. Nitelikli bir ekip, liyakatlı bir ekiple bütün bunları gerçekleştirmek, sanayide yeni bir dönemi başlatmak ve daha nitelikli, daha katma değer üreten bir sanayiyi oluşturmak istiyoruz. Sadece üretim anlayışının değil ürettiklerimizi daha kaliteli, verimli ve değerli hale getirebilmek gerekiyor. Türk sanayisinin markalaşması gerekiyor. Bütün bunları gerçekleştirmek içinde İSO yönetimine arkadaşlarımızla birlikte talibiz.” Başkan seçilmesi halinde bir sanayi stratejisi oluşturacaklarını söyleyen Dalgakıran, bunun için bir verimlilik enstitüsü kurulması için çalışmaları başlatacaklarını; İSO tarafından oluşturulan veriyi bütün sanayinin hizmetine sunmak istediklerini sözlerine ekledi.