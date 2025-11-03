Dalgalı haftanın ardından gümüşte denge

Gümüş fiyatı, geçen haftaki yoğun dalgalanmanın ardından pazartesi günü ons başına 48,8 dolar civarında seyretti. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yönüne ilişkin yeni sinyalleri izliyor.

Geçtiğimiz hafta Fed, beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık faiz indirimi yapmış, ancak Başkan Jerome Powell, aralık ayında yeni bir düşüş garantisi vermemişti.

ABD-Çin ticaretindeki yumuşama etkiledi

Piyasaları etkileyen bir diğer gelişme ise ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinde görülen iyileşme oldu. Beyaz Saray, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik ek kısıtlamaları kaldıracağını ve Amerikan yarı iletken firmalarına yönelik soruşturmaları sonlandıracağını duyurdu.

Buna karşılık, ABD’nin bazı gümrük vergilerini askıya alacağı ve Çin mallarına uygulanması planlanan yüzde 100’lük yeni tarife kararını iptal edeceği açıklandı. Bu gelişmeler, güvenli liman olarak görülen değerli metallere olan talebi zayıflattı.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ADP istihdam ve ISM imalat endeksi (PMI) verilerini yakından takip edecek. Bu göstergeler, Fed’in yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine dair daha net sinyaller verebilir.

Ekim ayında gümüş, Londra piyasasında yaşanan likidite sıkışıklığı ve kısa pozisyon kapama dalgası nedeniyle kısa süreli olarak tarihî zirve seviyelere ulaşmıştı. Ancak yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle fiyatlar yeniden gerilemişti.

Uzmanlara göre, Fed’in tutumu ve ticaret cephesindeki yumuşama süreci netleşene kadar, gümüşte yatay ve temkinli bir seyir izlenmesi bekleniyor.