Damacana su fiyatları uçtu: Suyun maliyeti 3 TL, satış fiyatı 150 TL

Nakliye ve personel giderleri sabit kalırken ambalajlı su fiyatları yükselmeye devam ediyor. 19 litrelik damacana İstanbul’da tarifeye rağmen 135–195 TL aralığında satılıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sektör araştırmaları, damacana içindeki suyun gerçek maliyetinin satış fiyatının yalnızca yüzde 1–3’ünü oluşturduğunu gösteriyor. Örneğin 150 TL’ye satılan bir damacananın içindeki su maliyeti 1,5–3 TL arasında hesaplanıyor; geri kalan tutar ambalaj, pazarlama, dağıtım ve hizmet bedelleri olarak açıklanıyor. Ancak nakliye, depolama ve personel giderlerinde son bir yılda kayda değer bir artış olmadığı; bu nedenle fiyat artışlarının gerekçelendirilmesinin güç olduğu vurgulanıyor.

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Odası verilerine göre TESK ve oda tarafından belirlenen tarife uygulanmıyor. Oda Başkanı Ahmet Turan Akkaya, “Hiçbir gerekçe yokken yapılan zamları kabul etmiyoruz. Markaları Ticaret Bakanlığı’na şikâyet ettik” dedi. Akkaya, pazarda yerli markaların gerilediğini ve 22 su firmasının yabancı sermayeye ait olduğunu belirterek, fiyat oluşumunda yabancı şirketlerin etkisine dikkat çekti.

Rekabet Kurumu geçtiğimiz mayıs ayında sektördeki iki büyük firmaya ortak fiyat politikası nedeniyle toplam 26 milyon TL idari para cezası uyguladı. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, cezanın firmaların ciroları karşısında caydırıcı olmadığı görüşünde. Bununla birlikte tüketicilerden sektöre yönelik çok sayıda şikâyet geliyor: kirli, yosunlaşmış veya kötü kokulu damacanalar; hijyen eksikliği; geciken teslimatlar ve düşen hizmet kalitesi tüketicilerin öne çıkardığı sorunlar arasında.

330 ml’lik küçük şişeleri 30–90 TL arasında satılıyor

Restoran ve işletmelerde paketli su satış fiyatları da tartışma konusu. Bazı işletmelerde 330 ml’lik küçük şişelerin 30–90 TL arasında satıldığı, bazı örneklerde yüzde 500’ün üzerinde kâr marjı oluştuğu bildirildi. Bakanlık, fahiş fiyat uygulayan işletmelere ilişkin ülke çapında denetim başlattı.

Tüketici tarafında ise satış kanalları arasında çarpıcı farklar bulunuyor. Toptan ‘gel-al’ fiyatları 19 litre için 35 TL’ye kadar düşerken, eve teslim satışlarda fiyatlar bunun 4–5 katına çıkabiliyor. Tüketiciler aradaki farkı “teslimat ve hizmet bedeli” olarak görüyor ve yüksek ek ücretlerden şikâyetçi.