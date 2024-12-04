Damacana sudaki fahiş zamların nedeni ortaya çıktı! 'Böyle gitmez' diyerek açıkladı

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, İstanbul'da damacana su fiyatlarında fahiş artış yaşandığını söyledi.

Ahmet Turan Akkaya, damacana su fiyatlarının bir yılda yüzde 100 civarında arttığını belirterek, bu artışta pazarın önemli bölümünü elinde tutan yabancıların sorumlu olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre; Akkaya, damacana su fiyatlarındaki fahiş yükselişin sadece İstanbul'da yaşayanları değil 85 milyonu ilgilendirdiğini belirtti.

Kanunların kendilerine verdiği yetkiyle bir tarife belirlediklerini dile getiren Akkaya, buna göre dönüşümlü damacananın 90 lira, dönüşümsüz damacanın ise 95 liradan satılması gerektiğini anlattı.

Birçok firmanın İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olduklarından esnaf odası tarifesine uymadıklarını vurgulayan Akkaya, 19 litrelik damacananın bugün 145 liraya kadar çıktığını ifade etti.

İstanbul'da ve Türkiye'de fiyat oluşumunda çift başlılık olmaması gerektiğine dikkat çeken Akkaya, "İstanbul'a il dışından gelen suların önemli bölümü, yüzde 65'i yabancı firmalara ait. Onlar da tarifelere uymuyorlar. Gerekçe ne bilmiyoruz" dedi.

'Akaryakıt fiyatları bu kadar artmadı'

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı, geçen yıldan bu yana akaryakıt fiyatlarının bu denli artmadığına dikkat çekerken şöyle konuştu:

* Nakliye fiyatlarını gerekçe gösteriyor. Geçen yıldan bu yana akaryakıt bu kadar artmadı. Başka nakliyeyi etkileyen ne var bilmiyoruz.

* Bir anlamda yabancılar tarifeyi belirlemiş oluyorlar. Onlar ne isterse o oluyor. 22 su firması yabancıların. Pazarın önemli bölümünü ellerinde tutuyorlar.

Sorunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ilettiklerini söylyen Turan, "Konunun üzerine gidiyorlar, araştırıyorlar. Bu konuda Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile görüşeceğiz. Bununla ilgili bir tarife mi belirlenir tavan fiyat mı uygulanır bilmiyoruz ama bu böyle gitmez" dedi.

'Hiçbir gerekçeyle açıklanamaz'

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise 'sudan sebepler'le su fiyatlarının inanılmaz artırıldığını söyledi.

snaf odasına bağlı olanların fiyat tarifesine uyduğunu ancak ticaret odasına şirket kayıtlı olanların kafalarına göre fiyat belirlediğini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

* Ticaret odasına kayıtlı firmalar fiyatı yükseltince belediyenin suları bile arttı. Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz. Litresi 7,5 lirayı geçti, böyle bir şey olabilir mi?

* Suyun maliyeti çok yüksek değil aksine çok düşük aslında ambalajı para. Ambalajı defalarca kullanıyorlar. Buna rağmen fiyatlar çok arttı.