Damaklar, Türkiye turu yapacak!

22 Ekim 2019

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), kapılarını açıyor. 23-27 Ekim'de gerçekleştirilecek fuar 10.00-20.30 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl ilk defa 81 ilin yer alacağı fuarda, katılımcılar bir günde Türkiye turu yapabilecek.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yöresel ürünleri yer alacak. Toplam 250 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarla Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

YÖREX'te 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra valilik, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 katılımcının yer alıyor.



"Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenlenen fuara bu yıl ilginin de yoğun olması bekleniyor.