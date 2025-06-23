Damping önlemleri uzatıldı: 3 üründe 5 yıl daha sürecek

Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta haksız rekabeti önlemeye yönelik hazırladığı üç ayrı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, sentetik mensucat, paslanmaz çelikten borular ve polistiren ürünlerine uygulanan mevcut dampinge karşı önlemler, beş yıl daha geçerli olacak.

Önlemlerin devam etmesi kararı alındı

Bakanlık, bu ürün gruplarında dampingin ve zararın sona ermesi halinde yeniden ortaya çıkabileceği gerekçesiyle yerli üreticilerden gelen başvurular üzerine nihai gözden geçirme soruşturmaları başlattı. Soruşturmalar sonucunda, önlemlerin devam etmesi yönünde karar alındı.

Bakanlıktan söz konusu tebliğlere ilişkin yapılan açıklamada, "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat", "paslanmaz çelikten borular" ve "polistiren" ürünlerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin, dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla başvuru yapıldığı bildirildi.

Nihai gözden geçirme soruşturmaları tamamlandı

Başvuru üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Dampingli ithalattan kaynaklanan zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirildi. Söz konusu ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlük sürelerinin 5 yıl daha uzatılmasına, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

"12 üründe 26 damping soruşturması devam ediyor"

Bakanlık, halihazırda 129 üründe dampinge ve sübvansiyona karşı aktif önlem uygulandığını, 10 üründe 21 nihai gözden geçirme ve 12 üründe 26 damping soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

Ayrıca, açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Bakanlığımız, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı, yerli üretimin yanında yer almaya, üretim ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecek."