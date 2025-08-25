Dampinge karşı önlem: Avrupa Birliği menşeli zincir ithalatına ek karar

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte bazı ürünlerde dampinge karşı önlem ve yeni soruşturma kararları alındı.

Zincir ithalatına teşmil kararı

Yürütülen soruşturma sonucunda, Avrupa Birliği (İspanya hariç) menşeli/çıkışlı muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatında, Çin menşeli ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemden kaçınma dışında haklı bir gerekçe bulunmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan 1.200 ABD doları/ton dampinge karşı önlemin, AB (İspanya hariç) menşeli/çıkışlı ithalata da teşmil edilmesine karar verildi.

Poliüretan suni deri ithalatına soruşturma

Bir diğer karara göre, BAE, İtalya ve Mısır menşeli/çıkışlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (poliüretan suni deri) ithalatına yönelik soruşturma açıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ülkelerden yapılan ithalata ilişkin olarak mevcut önlemlerin etkisiz kılınıp kılınmadığını belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.