Danimarka’dan 5 sektörde 5 büyük yatırım beklemede

Danimarka İstanbul Başkonsolosu H.E. Anette S. Galskjøt, enerji, ilaç, sağlık teknolojileri, tekstil ve gıda teknolojileri alanında beş büyük Danimarka yatırımının beklemede olduğunu söyledi. TR Monitor’e konuşan Galskjøt beklemedeki yatırımların Türkiye’yi üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştüreceğini receğini ve Danimarkalı şirketlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika operasyonlarında kapı görevi göreceğini söyledi. Darüşşafaka ile Danimarkalı şirketlerin ortak proje yürüttüklerini bildiren Galskjøt “Onların kalbimdeki yeri büyük. Okula, topluluğuna ve değerlerine çok derin bir saygım var” dedi. Danimarka İstanbul Başkonsolosu H.E. Anette S. Galskjøt, enerji, ilaç, sağlık teknolojileri, tekstil ve gıda teknolojileri alanında beş büyük Danimarka yatırımının beklemede olduğunu söyledi. Galskjøt, yatırımların Türkiye’yi üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştüreceğini ve Danimarkalı şirketlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika operasyonlarında kapı görevi göreceğini söyledi. Galskjøt potansiyel işbirliği alanı olarak işaret ettiği sürdürülebilirliğin 2 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmini artıracağına dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen enerji verimliliği, atık yönetimi ve su teknolojileri alanındaki kentsel projeler de yakında duyurulacak.

Nasıl Bir Ekonomi medya grubu tarafından İngilizce yayımlanan haftalık ekonomi dergisi DÜNYA Executive-TR Monitor’e konuşan başkonsolos, “Her ne kadar Türkiye pazarı için Danimarkalı iş insanları öncelik teşkil etmese de hükümetler arası iyi iş birliği ve Danimarkalı şirketleri, buradaki iş fırsatlarına teşvik etmemize destek oluyor” dedi.

Türkiye ve Danimarka arasındaki ticaret 2019'da yaklaşık 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'deki ekonomik zorluklara rağmen Danimarka'nın stratejik sektörlerdeki yatırımlarının devam ettiğini belirten başkonsolos, “Danimarka'nın ihracat kredi kuruluşu EKF'nin güçlü desteğiyle Türkiye'de uzun yıllardır özellikle enerji, ulaşım ve altyapıda stratejik projeler gerçekleştirildi. EKF'nin Türk Eximbank ile başarılı bir iş birliği var" diye konuştu.

‘Türkiye tedarikte önemli ortak’

Merkez Bankası istatistiklerine göre, Danimarka’nın Türkiye'deki toplam yatırımı 2002 ile 2018 yılları arasında 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. Danimarkalı uluslararası lojistik şirketi DFDS 2018’de 950 milyon Euro ödeyerek UN RoRo’yu satın almıştı. TÜİK'e göre, 2019'da 1.027 milyar dolar olarak gerçekleşen Danimarka'nın Türkiye’ye ihracatında denizcilik, makine ve ilaç başı çekiyor. Diğer yandan 2019’da otomotiv, tekstil ve tasarım başta olmak üzere 990 milyon doların üzerinde Türk ürünü Danimarka'ya ihraç edildi. Galskjøt, 2020’de pandemi etkisiyle Çin ve Uzak Doğu’dan satın almanın zorlaşmasıyla Türkiye'yi tedarikte en önemli ortak olarak gördüklerini söyledi.

2020 itibariyle Türkiye'de 684 Danimarkalı şirket faaliyet gösteriyor. Danimarka'daki Türk yatırımlarının nispeten küçük olduğuna dikkat çeken Galskjøt, yakın kültürel ilişkilerin ve ülkedeki iyi eğitimli Türk nüfusun (70.000 ile ülkenin en büyük etnik azınlık grubu) Danimarka'daki Türk yatırımları için önemli bir potansiyel olduğunu söyledi. Galskjøt, “Son birkaç yılda Türk enerji ve akıllı teknoloji şirketlerinin kendilerini Danimarka'da konumlandırdıklarına ve ülkemizi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gördüklerine şahit oluyoruz” diye konuştu.