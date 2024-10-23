Danışmanlık devi fazladan eğitim alan çalışanları işten çıkardı

Meta'nın yemek kartı ile alışveriş yapan çalışanları işten çıkarmasının ardından, bir olay da EY'da patlak verdi.

Şirket, eğitim haftasında, çalışanların birden fazla çevrimiçi eğitim oturumuna katıldığını tespit edince, ABD’deki onlarca çalışanın işine son verdi. Muhasebe ve danışmanlık devi, kararın iş etiği ve çoklu görev yapmanın sınırlarını yeniden tartışmaya açtığını belirtti.

EY, çalışanların aynı anda iki oturuma katılmasının 'etik ihlali' olduğunu savunurken, bu ihlalin kurumun temel değerlerine aykırı olduğunu açıkladı. “Bütün yaptıklarımızın merkezinde dürüstlük ve etik değerlerimiz yer alıyor” ifadelerinin kullandılığı açıklamada, bazı çalışanlara da disiplin cezalarının verildiği belirtildi.

Çalışanlar karara tepkili

İşten çıkarılan çalışanlar ise marka ve yapay zeka ile ilgili birkaç ilginç eğitime katıldıklarını, aynı anda birden fazla oturum izlemenin yasak olduğuna dair bir uyarı yapılmadığını söylüyor. Hatta çalışanlar EY'nin kendilerini daha fazla oturuma katılmaya teşvik ettiğini iddia ediyor. Başka bir çalışan ise EY’nin çoklu görev yapma kültürünü teşvik ettiğini ve iş yükünün altında ezildiklerini ifade ederek, “Eğer bu etik dışıysa, bu da etik dışı olmalı” dedi.

EY’nin, birden fazla Zoom oturumunun açılmasına izin veren sistemi de eleştirilerek firmanın sorumluluk alması gerektiği belirtildi.