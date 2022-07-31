Dar gelirli için sosyal konut geliyor

Leyla İLHAN

Azalan arz ve yükselen fiyatlar nedeniyle konuta erişim özellikle büyük kentlerde barınma sorununa dönüşürken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliye yönelik sosyal konutlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçireceklerini, projenin asgari ücretli şartlarda çalışanların da ev sahibi olabileceği koşullarda olacağını kaydetti. Kurum, Cumhurbaşkanının ağustos ayında projeyi açıklayacağını söyledi.

81 ilde başlayacak

Bursa’da gazetecilerle bir araya gelen Bakan Kurum, sosyal konut projesi müjdesi verdi. 81 ilde bu projeleri yapacaklarını açıklayan Kurum, “Vatandaşımızın kira öder gibi ev sahibi olacağı bir proje olacak. İnşallah ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın büyük bir müjdeyle paylaşacağız. Böylece alt gelir grubu, gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz ayrılan kontenjanla bundan istifade edebilecekler. Bursa’da da bu anlamda büyük bir proje başlatmış olacağız. Hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konutla birlikte Bursa’da bu projenin bir parçası olacak. Vatandaşlarımız 20 yıla varan ödeme süreleriyle bundan faydalanabilecek.” bilgisini verdi.

3 yılda tamamlanacak

Bunun yanında alt yapılı arsaları da sürece dahil edeceklerini anlatan Kurum, inşaat maliyetlerini de devletin üstleneceğini kaydetti. Kura sisteminin uygulanacağı projeyi 3 yılda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Kurum, “Yaşayan bir proje olacak. Gerek projeye ilişkin arazi üretimi, gerek bu noktada vatandaşların sosyal konutu talep ettikleri alanlar ilgili çalışmaları devam ettireceğiz. Çalışma inşaat sektörüne hareket katacak ve istihdam sağlayacak.” dedi.

Yabancının etkisini de dengeleyecek

Yabancıların konut alımına da değinen Bakan Kurum, “Bu konuda bir sınır koymaya gerek yok. Genel içinde yüzde 3 ila 4 gibi bir paya sahipler. Sadece bazı illerde Rusya – Ukrayna savaşından dolayı çok arttı denildi deniyor. Onu dengeleyecek arzı da biz piyasaya sunacağız.” açıklamasında bulundu.

Çekirge Teras projesi ekolojik koridor oluşturacak

Bursa’da yürütülen Çekirge Teras Projesi kapsamında Çelik Palas Oteli’nin ek binasının kaba inşattaki kısmını kaldırdıklarını söyleyen Kurum, devamında şunları kaydetti: “Kalan bölümü gençlerin sosyal amaçlı alan olarak kullanabilmesi için sosyal tesis altında üniteler koyacağız. Burası Bursa’ya hakim bölgede. Aynı zamanda Bursa’nın merkezinde ekolojik bir koridor oluşturarak Uludağ’ın Rüzgarı’nı kente ulaştıracağız. Kültürpark’tan başlayıp Uludağ’a kadar uzanan yeşil aksı hattı birbirine bağlamış olacağız. Bu da şehir adına önemli bir yatırım olacak. Umarım Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu yılsonuna kadar tamamlayıp, yeni yılda hizmete almış olur. 41 bin metrekarelik alanın da yüzde 70’ide yeşil alan olacak.”

690 adet rezerv konut üretildi

Üftade Türbesi’nin olduğu eski Bursa’nın etrafını ören 71 binanın ortadan kaldırıldığını kaydeden Kurum, “Böylece İpek Han, Koza Han ve Ulucami aksının olduğu tarihi hanlar bölgesine bağlamış olacağız. Sadece kamulaştırma, vatandaşların mülklerinin parasını ödemek ve binaları kaldırmak için 500 milyon lira gibi harcama yapıldı.” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte bu alanda bir meydan ve meydanın altını otopark şeklinde planladıklarını kaydeden Kurum, “Bittiğinde buradaki tarihi binalar gün yüzüne çıkmış olacak. Osmanlı mirası Bursa’ya ve gelecek nesillere yakışacak bir hüviyet kazanacak.” dedi.