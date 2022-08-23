Dar gelirliler için iki destek geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek için çalışmaların tamamlandığını ve yakında açıklanacağını duyurdu.

Bakan Nebati, NTV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın kredi düzenlemesine ilişkin Nebati, "Bu adım ile faizlerde gerileme hedeflendi. 2021'in 20 Aralık'ında Türkiye Ekonomi Modeli açıklandı. Atılan adımların ve en son cuma günü alınan tedbirlerin bir arada düşünülerek yola çıkılması lazım. Merkez Bankası ile ticari kredi faiz oranlarında makas açılmış durumda. Yüzde 23'e kadar faiz oranlarını kullanan finansal sektör karşılık ayırmasına gerek yok. Yüzde 23'ü aşarsa yüzde 20'lik bir zorunlu karşılık var. Yüzde 29'u aşarsan yüzde 90'lık yeni bir menkul kıymet koyacaksın. Bankalar pazartesi itibarıyla menkul kıymetlere olan ilgilerini artırdılar. İki ve 10 yıllık tahvil faizlerinde tarihi düşüş trendini yakalamış olduk. Menkul kıymetlere olan ihtiyaçla hazinenin borçlanma oranı düşmüş oluyor. Kredilerin yüzde 23 altında kullandırılması teşvik ediliyor, kredi faizlerinin TCMB faiz oranlarına yakınsayacağı şeklinde bir beklentimiz var. Eylül ayında tahvil ihracına çıkacağız, bankalarımızın ihtiyacını karşılamış olacağız, alınan kararların kredilerin uygun ve Türkiye ekonomisi modeline uygun kullandırılması amaçlanıyor. Gerçekleştirdiğimiz menkul kıymet ihraçlarımızla piyasanın ihtiyacını karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bireysel kredilere ilişkin de Nureddin Nebati, "Bireysel kredilerle ilgili kullanımda sıkıntı olacağına ihtimal vermiyoruz. Amacımız yatırımların artırılması yönünde kredi vermek, öbür tarafta da bireysel tüketicilerin her türlü desteğini sağlama için geri adım söz konusu olmayacak" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dar gelirliler için iki yeni destek geliyor

Konut fiyatları ve kirada normalleşme başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini gerçekleştireceğiz. Dar gelirlilere iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

"Türkiye ödeme krizi yaşamaz"

2021 yılında cari açık 13 milyar dolar. Türkiye sıkıntı yaşamadan bunu atlattı. Türkiye ödemeler dengesini karşılama konusunda sıkıntı yaşamadı, yaşanmayacak. 2022 haziranda 32,7 milyar dolar cari açığımız var. 6 aylık süreçte cari açık 45 milyar dolar seviyesine gelsin. İlk 6 ayda 32 milyar dolarını karşıladık. Bundan sonra karşılaşabileceğimiz 13 milyar dolar. Türkiye bunu çok rahat bir şekilde karşılar. Vadesi gelen dış borç geri ödemeleri de söz konusu. Bu ülkenin dış finansman ihtiyacını gösterir. Bunun da büyük kısmını 6 ayda tamamlamış olduk. Bu borcun bir kısmı kamunun, bir kısmı bankaların, bir kısmı reel finansman ihtiyacı. Türkiye'nin bunları karşılamaması mümkün mü? Bizim bankacılığımız bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. İhtiyaçların karşılanması konusunda sıkıntımız yok.

Büyüme beklentisi

İkinci çeyrekte yüzde 7,3'ten fazla büyüme bekliyoruz. İç ticaret ve dış ticaret arasında denge ile giden bir büyümeyi yakalamış durumdayız. Türkiye tam bir üretim merkezi, reel sektörümüz bu konuda müthiş, kamu yönetimi belirli bir amaç doğrultusunda hareket edip, ihracat odaklı yapıyı gerçekleştirebilecek noktada.

Yabancı girişi

Türkiye'ye çok ciddi bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. Bunun yansıması BIST'te endeks yükseliyor. Toplam işlem hacmi de BIST'te yükseliyor. Doğrudan yatırımlara geliyorlar, gayrimenkul sektörüne geliyorlar. Tüm bunlara baktığımızda DTH'larda bir miktar artma, brüt rezervlerin 110 milyar doların üzerine çıkması gibi bir sonucu ortaya koydu, bu artarak devam edecek. BIST'e giren miktar 300 milyon doların üzerinde. Dünya güvenli liman arıyor, Türkiye bunların ilk sıraları alacak kapasiteye sahip.

Zincir marketlerden indirim bekliyoruz

Belirlenmiş kalemlerde, diğer büyük firmaların, marketlerin, zincirlerin de bu yönde adım atması en büyük beklentimiz. Marketler paçal yaparak belirli alanlarda destek vererek, diğer alanlarda fiyatları uygulayabilirler.

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Emtia fiyatlarında ılımlı aşağı doğru gidişat var, petrol fiyatları en azından 100 doların üzerinde değil, kur belirli bir oranda gidiyor, ilk 7 ayda enflasyonun altında kur artışı var, en çok getiri BIST'te. Vatandaşların nereye kanalize olacakları çok açık. Elektrik ve doğal gaz fiyat sübvansiyonlarına kadar elimizden gelen her türlü ortamı oluşturduk, enflasyondaki artış hızı düştü. Bu imkanlarla, Aralık ayından itibaren baz etkisiyle başlayacak ve aşağı sert gidecek enflasyon ile ilgili düşüş trendinin 2023'ü kapsayacak şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. Seçime giderken bütçeden taviz vermeden mücadelemizi devam ettireceğiz.