Dar gelirliye özel 100 bin sosyal konut geliyor

Cumhurbaşkanlığı'nın Yıllık Programı'nda konut sektörü için 2025 planları belli oldu. Bu göre barınma ihtiyaçları için 2025 yılında deprem konutlarının dışında 100 bin sosyal konut yapımının gerçekleşeceği belirtildi.

Konuta toplam 247,8 milyar TL bütçe

Deprem konutlarının yapımı ve altyapı giderleri için 244,9 milyar TL, sosyal konut yapımı için 22,9 milyar TL kaynak ayrıldığı, konut satış ve kiralamarında enflasyon etkilerini kırmak için konut arzını artırıcı uygulamaların hayata geçireleceği öğrenildi.

100 bin konut geliyor

Programda dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılacağı belirtilirken, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilmek üzere Sosyal Konut Projesi kapsamında ihalesi tamamlanan 100 bin konut inşaat faaliyetlerine devam edilecektir' ifadeleri kullanıldı. İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretimine de devam edileceği vurgulanırken, yaklaşık 103 bin hak sahibi için plan onayının tamamlanacağı ifade edildi.

Kimler başvurabilecek?

Konutların dar gelirlilere özel olacağı işaret edilirken, "Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Programın hedefler kısmında ise 2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi.