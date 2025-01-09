Dar gelirliye sosyal konut projesi! Başvuru şartları ve taksit seçenekleri belli oldu

Milyonlarca dar gelirliyi ev sahibi yapacak sosyal konut projesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Enflasyon nedeniyle kiralar cep yakarken, dar gelirli bütçesine göre evini alıp taksit taksit ödeyebilecek.

Sosyal konut başvuru şartları

Sosyal konut başvuru şartları için gün sayan milyonlarca kişi projenin detaylarını merak ediyordu.

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartlarında 18 yaşın doldurmuş olmak, üzerine kayıtlı konut bulunmaması, hane gelirinin 40-45 bin lirayı aşmaması gibi kriterler aranıyor. Bu kapsamda dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.

TOKİ ödeme seçenekleri

Önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanlarıyla konut sahibi olmak mümkün olacak.Bu noktada haneye giren gelire bakılacak.Evler sıfır atık uyumlu, enerji verimliliğini esas alan, iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.

TOKİ başvuruları ne zaman?

Projeler 81 ili kapsayacak. Başvuru takviminin ne zaman duyurulacağı henüz açıklanmadı. Ancak başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.