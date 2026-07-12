Darphane rakamları açıkladı! Bozuk paralarda dikkat çeken değişim!

Yılın ilk 6 ayında vatandaşların cebine 434 milyon 615 bin 500 liralık bozuk para girerken sadece ocak-haziran döneminde 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu.

67 milyondan fazla 5 lira basıldı

Söz konusu dönemde adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni para 90 milyon 439 bin adetle 1 lira olurken, bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti. Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 5 kuruş ve 1 kuruş ise hiç basılmadı.

Yılın ilk yarısında en fazla madeni para 46 milyon 210 bin adetle şubat ayında basıldı. Madeni para arzının en düşük kaldığı ay ise 15 milyon 600 bin adetle haziran oldu.

Değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira

Geçen yıl tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplanmıştı. Bu dönemde 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunulmuştu.

10 TL'lik madeni para iddiası

Sosyal medya platformlarında yapay zeka araçları ile oluşturulan 10 TL'lik madeni para iddiası da bir dönem çok konuşulmuş ancak DMM iddiları yalanlamıştı.

Bu yılın ilk 6 ayında tedavüle sunulan madeni paraların adedi ve toplam değerleri şöyle:

Adet - TL Değeri

5 TL 67.686.000 338.430.000 TL

1 TL 90.439.000 90.439.000 TL

50 Kuruş 11.367.000 5.683.500 TL

25 Kuruş 108.000 27.000 TL

10 Kuruş 360.000 36.000 TL

5 Kuruş 0 0 TL

1 Kuruş 0 0 TL

TOPLAM 169.960.000 434.615.500 TL