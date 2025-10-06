Darphane'den 8 ay sonra 54 milyon 210 bin liralık ufaklık basımı

Darphane Genel Müdürlüğü, 8 ay sonra halk arasında kuruş olarak bilinen ufaklık paraları yeniden tedavüle soktu.

NTV'nin haberine göre; 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet basıldı.

Darphane'nin bu hamlesi "50 kuruş maliyeti yükseldiği için basılmayacak" iddialarını da çürütmüş oldu.

1 milyona yakın 50 kuruş basıldı

Darphane'nin verilerine göre eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı gerçekleşti.

Böylece eylül ayında toplamda 54 milyon 210 bin lira madeni ufaklık para basılmış oldu.